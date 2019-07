"Milliyetçi-ülkücü camianın o gün verdiği tepkileri bugün inkar ediyor"

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in iddiaları ile ilgili, "Milliyetçi Hareketin Sayın Genel Başkanı başta olmak üzere milliyetçi-ülkücü camianın o gün verdiği tepkileri, gösterdiği refleksi çok iyi bildiği halde siyaseten ahlakını kaybetmesi sebebiyle bugün inkar etmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Yaptığı yazılı açıklama ile İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'in partisinin TBMM grup toplantısında gündeme getirdiği iddialara yanıt veren Büyükataman, bir siyasetçinin her zaman gerçek bilgiyi temel alması gerektiğini kaydetti.

İYİ Parti'nin HDP ve CHP arasında bir tenis topuna döndüğünü ileri süren Büyükataman, şöyle devam etti:

"Türk milletine umut olarak yola çıktığını söyleyenlerin, Türk milletini karanlık güçlere teslim etme gayesinde olduklarını defaatle söylememize rağmen sürekli yalan ve iftiralarla mağdur edebiyatı yapan hanımefendi, bu gerçeğin üzerini örtmekle meşgul olmuştur. HDP ile aynı blokun, ittifakın içerisinde yer aldığı gerçeğine rağmen inkar kabiliyeti yalan makinesini dahi yanıltacak derecededir."

"Hanımefendi varsın konuşsun gerçeklerin ortaya çıkmak gibi güzel bir adeti vardır." ifadesini kullanan Büyükataman, şunları kaydetti:

"Dün ana şubeleri CHP yüzlerine vurdu, bugün Kandil'in Meclisteki temsilcileri. Yarın Pensilvanya'daki dostlarından bir itiraf geldiğinde bu yüzsüz tavırlar yine devam edecek midir?

Yalan makinesi hanımefendi bugünkü panayır tiyatrolarını andıran grup toplantısında 2015 yılının Mayıs ayında bir TV kanalında kendisi ile ilgili edepsizce ortaya atılan kaset iddialarını gündeme getirmiştir. Milliyetçi Hareketin Genel Başkanı başta olmak üzere milliyetçi-ülkücü camianın o gün verdiği tepkileri, gösterdiği refleksi çok iyi bildiği halde siyaseten ahlakını kaybetmesi sebebiyle bugün inkar etmektedir."

Büyükataman, Milliyetçi Hareketin kendisini ispata ihtiyacı bulunmadığını belirterek, MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin katıldığı bir canlı yayında Akşener ile ilgili o dönem şu sözleri söylediğini aktardı:

"Meral Akşener Hanımefendi, MHP'nin milletvekilidir ve TBMM'nin Meclis Başkanvekilidir. Böyle bir durum karşısında sabırlı olmasını, soğukkanlı olmasını her yönlü değerlendirmelere karşı biraz da kapalı kalmasını tavsiye ettim. Ama günü saati geldiği vakit 2011 yılı da dahil olmak üzere Türkiye'de kaset olaylarıyla toplumsal tahribat yapan aile yıkımlarına vesile olan ve bazı konularda da Türkiye'yi aşağılayan davranışların bir gün mutlaka hesabı verilir. Herkes ayağını denk alsın. Kime nasıl iftira edeceklerse onu iyi hesap kitap etsinler. Bu iftiraların bir gün kendisinden hesabının sorulacağını mutlaka da unutmasınlar. Bir yıl olur, 5 yıl olur, 30 yıl olur, 40 yıl olur ama 40 yıl da olsa bunun hesabı mutlaka sorulur."

Kendisinin de Mayıs 2015'de yaptığı Akşener'e sahip çıkan açıklaması olduğunu vurgulayan Büyükataman, "Hal böyle iken, Milliyetçi Hareketin Sayın Genel Başkanı bu çirkin iftirayı atma cüreti gösterenleri çok net sözlerle ikaz edip meselenin sahibi ve tarafı olduklarını söylerken bugün hanımefendinin kalkıp Milliyetçi Hareket Partisinin Genel Başkanını kendince karalamaya çalışması tam da kendisine yakışacak bir rezalettir." ifadelerini kullandı.

Türk milliyetçilerinin ve özellikle MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin kadınlara karşı nezaketini, kadınlara verdiği değeri en iyi bilenin Akşener olduğunu belirten Büyükataman, "Gerçekleri gizleyerek ve hatta gerçekleri saptırarak siyaset yapmak kendisi için bir yol olabilir ancak Türk milliyetçileri için bu bir yol, bir yöntem değildir. MHP'yi kadın düşmanı olarak göstermek üstlendiği yeni göreviyse bilsin ki en büyük tepkiyi iffetli, fedakar, tertemiz Türk kadınından alacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

