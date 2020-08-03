Milliyetçi Hekimler Derneğinden Ermenistan'ın saldırılarında şehit olan Azerbaycanlı askerlerin...
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Milliyetçi Hekimler Derneğinden Ermenistan'ın saldırılarında şehit olan Azerbaycanlı askerlerin...

Milliyetçi Hekimler Derneği yetkilileri, Ermenistan'ın saldırılarında şehit olan Azerbaycanlı askerlerin ailelerini ziyaret etti.

03.08.2020 20:22 | Son Güncelleme: 03.08.2020 20:41

Milliyetçi Hekimler Derneği yetkilileri, Ermenistan'ın saldırılarında şehit olan Azerbaycanlı askerlerin ailelerini ziyaret etti.

Dernek yetkilileri, Azerbaycan ziyareti kapsamında 12 Temmuz'da Ermenistan'ın saldırıları sonucu çatışmaların yaşandığı Tovuz ili ile cephe hattındaki diğer illerde temaslarda bulundu.

Cephede görev yapan askerler ve bölge halkı ile görüşen dernek yetkilileri, çatışmalarda şehit düşen askerlerin ailelerini de ziyaret etti. Yetkililer, şehit çocuklarına Türk bayrağı hediye etti.

Temaslar kapsamında dernek üyesi doktorların gönderdiği 260 hisse kurban eti kesilerek ihtiyaç sahiplerine, şehit ailelerine ve gazilere dağıtıldı.

"Türk toplumu Azerbaycan'ın yanında"

Milliyetçi Hekimler Derneği Genel Başkan Yardımcısı Hasan Yavuzhan Baş, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, iki ülke arasındaki kardeşlik ilişkisinin ne kadar sıkı ve güvenilir olduğunu göstermek istediklerini söyledi.

Türk ordusunun Azerbaycan'la ortak askeri tatbikat gerçekleştirdiğini hatırlatan Baş, "Tük toplumu, sivil vatandaşlar da Azerbaycan'ın yanında olduğunu ortaya koyuyor. Birliğimizi ordularımız tatbikatla, toplumlarımız da sivil inisiyatifleriyle tüm dünyaya gösteriyor." dedi.

Türk hekimlerin gönderdiği kurban hisselerini ihtiyaç sahiplerine dağıttıklarını ve 12 Temmuz'da yaşanan çatışmalarda şehit düşen askerlerin ailelerini ziyaret ettiklerini bildiren Baş, "Türk vatandaşları olarak şehit ailelerimizin yanında olduğumuzu belirttik. Türkiye, büyük Turan coğrafyasının bir parçasıdır. Bu anlayışla bizim topraklarımızda, bizim kardeşlerimizle hem bayramlaştık hem de acılarını paylaştık." ifadelerini kullandı.

Baş, Azerbaycan'ın şehitlerini kendi şehitleri olarak gördüklerini vurgulayarak, "Temsil ettiğimiz sivil toplum kuruluşu, aynı zamanda Türk toplumu hem Kovid-19'la mücadelede hem cephede bir nefer olarak Azerbaycan'ın yanında olmaya hazır ve nazırdır." diye konuştu.

Milliyetçi Hekimler Derneğinden Ermenistan'ın saldırılarında şehit olan Azerbaycanlı askerlerin...

Kaynak: AA

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