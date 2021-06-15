Milliyetçi Hareket Partisi Yönetiminden Vali Orhan Tavlı'ya Ziyaret

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İl Başkanı Mehmet Korkmaz, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Dalaman İlçe Başkanı Gürhan Hoplar ve beraberindeki İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri ile birlikte Muğla Valisi Orhan Tavlı'yı makamında ziyaret etti.