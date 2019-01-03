Milliyetçi Hareket Partisi (Mhp) Samsun Milletvekili Erhan Usta, Tedbirli Olarak ve Parti...

Milliyetçi Hareket Partisi (Mhp) Samsun Milletvekili Erhan Usta, Tedbirli Olarak ve Parti...

IHAAW125232-SIY/03-01-2019- Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Samsun Milletvekili Erhan Usta, tedbirli olarak ve parti üyeliğinden kesin çıkarma talebiyle Merkez Disiplin Kurulu Başkanlığına sevk edildi.

Milliyetçi Hareket Partisi (Mhp) Samsun Milletvekili Erhan Usta, Tedbirli Olarak ve Parti...

IHAAW125232-SIY/03-01-2019

- Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Samsun Milletvekili Erhan Usta, tedbirli olarak ve parti üyeliğinden kesin çıkarma talebiyle Merkez Disiplin Kurulu Başkanlığına sevk edildi. 03.01.2019 12: 52: 32 TSI
NNNN - ANKARA

Kaynak: İHA
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