Milliyetçi Hareket Partisi (Mhp) Samsun Milletvekili Erhan Usta, Tedbirli Olarak ve Parti...
IHAAW125232-SIY/03-01-2019- Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Samsun Milletvekili Erhan Usta, tedbirli olarak ve parti üyeliğinden kesin çıkarma talebiyle Merkez Disiplin Kurulu Başkanlığına sevk edildi.
IHAAW125232-SIY/03-01-2019
- Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Samsun Milletvekili Erhan Usta, tedbirli olarak ve parti üyeliğinden kesin çıkarma talebiyle Merkez Disiplin Kurulu Başkanlığına sevk edildi. 03.01.2019 12: 52: 32 TSI
NNNN - ANKARA
Kaynak: İHA