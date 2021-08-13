Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) lideri Devlet Bahçeli: "Altındağ'da bıçaklanarak katledilen Emirhan Yalçın evladımıza Allah'tan rahmet dilerken,...

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) lideri Devlet Bahçeli: "Altındağ'da bıçaklanarak katledilen Emirhan Yalçın evladımıza Allah'tan rahmet dilerken, katillerin en ağır şekilde cezalandırılmasını diliyorum.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) lideri Devlet Bahçeli: "Altındağ'da bıçaklanarak katledilen Emirhan Yalçın evladımıza Allah'tan rahmet dilerken, katillerin en ağır şekilde cezalandırılmasını diliyorum. Toplumsal huzuru bozmak için farklı mecralardan tahrik ve ajitasyona kalkışanların bağlantıları da mutlaka araştırılmalıdır." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı