Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) lideri Devlet Bahçeli: "Altındağ'da bıçaklanarak katledilen Emirhan Yalçın evladımıza Allah'tan rahmet dilerken,...
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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) lideri Devlet Bahçeli: "Altındağ'da bıçaklanarak katledilen Emirhan Yalçın evladımıza Allah'tan rahmet dilerken,...

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) lideri Devlet Bahçeli: 'Altındağ'da bıçaklanarak katledilen Emirhan Yalçın evladımıza Allah'tan rahmet dilerken,...
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) lideri Devlet Bahçeli: "Altındağ'da bıçaklanarak katledilen Emirhan Yalçın evladımıza Allah'tan rahmet dilerken, katillerin en ağır şekilde cezalandırılmasını diliyorum.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) lideri Devlet Bahçeli: "Altındağ'da bıçaklanarak katledilen Emirhan Yalçın evladımıza Allah'tan rahmet dilerken, katillerin en ağır şekilde cezalandırılmasını diliyorum. Toplumsal huzuru bozmak için farklı mecralardan tahrik ve ajitasyona kalkışanların bağlantıları da mutlaka araştırılmalıdır." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) lideri Devlet Bahçeli: "Altındağ'da bıçaklanarak katledilen Emirhan Yalçın evladımıza Allah'tan rahmet dilerken,... - Haberler
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