Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi'nde yeniden AK Parti Genel Başkanlığı'na seçilen...
24.03.2021 16:34 | Son Güncelleme: 24.03.2021 16:46
Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi'nde yeniden AK Parti Genel Başkanlığı'na seçilen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak tebrik etti.
Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi'nde yeniden AK Parti Genel Başkanlığı'na seçilen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak tebrik etti. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı