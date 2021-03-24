Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi'nde yeniden AK Parti Genel Başkanlığı'na seçilen...
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi'nde yeniden AK Parti Genel Başkanlığı'na seçilen...

24.03.2021 16:34 | Son Güncelleme: 24.03.2021 16:46
Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi'nde yeniden AK Parti Genel Başkanlığı'na seçilen...

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi'nde yeniden AK Parti Genel Başkanlığı'na seçilen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak tebrik etti.

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi'nde yeniden AK Parti Genel Başkanlığı'na seçilen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak tebrik etti. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Celal Adan Meral Akşener Vladimir Putin Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Binnur Kaya Acun Ilıcalı Türkan Şoray Berrak Tüzünataç
Spor Ozan Tufan Ersun Yanal Hakan Kutlu Burak Yılmaz Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Dolar Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi'nde yeniden AK Parti Genel Başkanlığı'na seçilen... - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.3.2021 16:46:59. #1.15#
title