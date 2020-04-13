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Milliyetçi Hareket Partisi, Süleyman Soylu, Devlet Bahçeli, Politika

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Bahçeli: "Terörden ekonomiye, bölgesel sorunlardan küresel...

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Bahçeli: "Terörden ekonomiye, bölgesel sorunlardan küresel dayatmalara varıncaya kadar ülkemiz muazzam bir iradeyle duruş göstermektedir.

13.04.2020 00:27 | Son Güncelleme: 13.04.2020 00:27
Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Bahçeli:

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Bahçeli: "Terörden ekonomiye, bölgesel sorunlardan küresel dayatmalara varıncaya kadar ülkemiz muazzam bir iradeyle duruş göstermektedir. Böylesi kırılgan bir dönemde İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu'nun istifa niyeti sürdürülen mücadele ruhunu sekteye uğratma riski taşımaktadır. Gelişmeler karşısında Sayın Bakanı'nın istifa kararının Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından kabul edilmediği anlaşılmaktadır. Elbette takdir ve tasarruf Sayın Cumhurbaşkanımıza aittir. Milliyetçi Hareket Partisi mezkur istifanın kabul edilmemesinden ziyadesiyle memnundur. Sayın Süleyman Soylu azimli, inançlı, dirayetli ve mücadeleci kişiliğiyle Türkiye'nin en hassas döneminde üstlendiği bakanlık görevini başarıyla yerine getirmiştir. Bizim temennimiz bu görevine kararlılıkla devamından yanadır." - ANKARA

Kaynak: İHA

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