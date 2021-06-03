Milliyet ve Borsa İstanbul'dan "Finansal Okuryazarlık Zirvesi"
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Milliyet ve Borsa İstanbul'dan "Finansal Okuryazarlık Zirvesi"

Milliyet ve Borsa İstanbul'dan 'Finansal Okuryazarlık Zirvesi'
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Tüm dünyada önemi gittikçe artan ve toplumdaki her bireyin ilgi alanına giren finansal okuryazarlık konusunda toplumsal fayda yaratmak amacıyla Milliyet Gazetesi ve Borsa İstanbul, 4 Haziran Cuma günü 14.00-17.00 saatleri arasında online olarak "Finansal Okuryazarlık Zirvesi" düzenliyor.

Tüm dünyada önemi gittikçe artan ve toplumdaki her bireyin ilgi alanına giren finansal okuryazarlık konusunda toplumsal fayda yaratmak amacıyla Milliyet Gazetesi ve Borsa İstanbul, 4 Haziran Cuma günü 14.00-17.00 saatleri arasında online olarak "Finansal Okuryazarlık Zirvesi" düzenliyor. 

"Bütçemi nasıl yönetirim?" ve "Küçük yatırımcı neden borsada yer almalı?" konu başlıklarının sektörün önde gelen isimleriyle değerlendirileceği zirve Milliyet Gazetesi Youtube hesabı üzerinden canlı olarak izlenebilecek.

Her bireye içinde yaşadığı ekonomik ve finansal dünyayı "okuyup" anlayabilme imkanı sağlayan finansal okuryazarlık ile ortak bilinç ve gündem yaratmayı hedefleyen "Finansal Okuryazarlık Zirvesi"nde; Milliyet Gazetesi Ekonomi Müdürü Şükrü Andaç moderatörlüğünde Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Ergun ve Milliyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mete Belovacıklı açılış konuşmalarını yapacak. Zirvenin ilk panelinde Milliyet Gazetesi Ekonomi Müdür Yardımcısı Serkan Arman moderatörlüğünde Finansal Yatırımcı ve Analist Ahmet Mergen, Piramit Menkul Yönetim Kurulu Üyesi Berra Doğaner, FODER Yönetim Kurulu Üyesi Murat Sağman ve Finansal Okuryazarlık Öncüsü Özlem Denizmen ile "Bütçemi nasıl yönetirim?" konusu işlenecek.Zirvenin ikinci yarısında ise Milliyet Gazetesi Ekonomi Müdür Yardımcısı Ebru Sungur moderatörlüğünde Qua Granite Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ercan, FODER Yönetim Kurulu Başkanı Attila Köksal, İnfo Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Mert Yılmaz, TSBP Yönetim Kurulu Başkanı Tevfik Eraslan ve Milliyet Gazetesi Yazarı Zeynep Aktaş ile "Küçük yatırımcı neden borsada yer almalı?" konusu masaya yatırılacak.Toplumun finansal gelişime katkıda bulunmak amacıyla herkese açık online gerçekleşecek "Finansal Okuryazarlık Zirvesi"ne katılmak isteyenler zirveyi Milliyet Gazetesi Youtube hesabından canlı olarak izleyebilecek. (https://www.youtube.com/watch'v=a0S95I1QDDU) (Fotoğraflı)

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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