Milliyet ve Borsa İstanbul'dan "Finansal Okuryazarlık Zirvesi"

Tüm dünyada önemi gittikçe artan ve toplumdaki her bireyin ilgi alanına giren finansal okuryazarlık konusunda toplumsal fayda yaratmak amacıyla Milliyet Gazetesi ve Borsa İstanbul, 4 Haziran Cuma günü 14.00-17.00 saatleri arasında online olarak "Finansal Okuryazarlık Zirvesi" düzenliyor.