Millilerin, UEFA Uluslar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu

A Milli Futbol Takımı'nın 2022-23 UEFA Uluslar C Ligi'ndeki rakipleri belli oldu. Milliler 1'inci Grup'ta Lüksemburg, Litvanya ve Faroe Adaları ile eşleşti

UEFA Uluslar Ligi, lig aşaması kura çekimi UEFA'nın Nyon'daki merkezinde yapıldı. UEFA'ya üye 55 federasyonun tamamının katıldığı ve dört farklı klasmanda mücadele edeceği Uluslar Ligi'nde, Türkiye; Lüksemburg, Litvanya ve Faroe Adaları ile C Ligi 1'inci Grup'ta yer aldı.

MAÇLAR HAZİRAN AYINDA BAŞLIYOR

A Ligi'nde yer alan dört grup birincisi takım, Haziran 2023'te oynanacak final turnuvasında mücadele edecek. B, C ve D liglerinde gruplarını birinci tamamlayan takımlar ise bir üst lige terfi edecek. A ve B liglerinde son sırayı alan takımlar bir alt lige düşecek. C Ligi'nde gruplarını son sırada tamamlayan dört ekibin Mart 2024'te kendi aralarında oynayacakları play-out maçları sonrasında, C Ligi'nde kalacak ve D Ligi'ne düşecek iki takım belli olacak.

Play-out maçları: 21-23 ve 24-26 Haziran 2024

Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri

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