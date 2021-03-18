Millilerin rakibi Letonya'nın aday kadrosu açıklandı

2022 FIFA Dünya Kupası Grup Elemeleri'nde 30 Mart Salı günü A Milli Futbol Takımı'nın konuğu olacak Letonya'nın aday kadrosu açıklandı.

A Milli Futbol Takımı'nın 2022 FIFA Dünya Kupası Grup Elemeleri'nde 30 Mart Salı günü İstanbul'da karşılaşacağı rakibi Letonya'nın aday kadrosu açıklandı. Teknik Direktör Dainis Kazakevics tarafından belirlenen 28 kişilik aday kadroda şu futbolcular bulunuyor:

Kaleci: Pavels Steinbors (Jagiellonia Biaystok), Roberts Ozols (Riga FC), Krisjanis Zviedris (FK Liepaja)

Defans: Vitalijs Maksimenko (NK Olimpija Ljubljana), Kaspars Dubra (FC Oleksandriya), Aleksandrs Solovjovs (FK RFS), Igors Tarasovs (Ethnikos Achnas FC), Roberts Savanieks (FK RFS), Mrcis Oss (FC Lugano), Raivis Jurkovskis (Dundalk FC), Antonijs ernomordijs (Riga FC), Vladislavs Fjodorovs (Riga FC), Elvis Stuglis (Riga FC)

Orta Saha: Arturs Zjuzins (FK RFS), Janis Ikaunieks (KuPS Kuopio), Vladimirs Kamess (Riga FC), Andrejs Cigaiks (FC Zorya Luhansk), Kristers Tobers (KS Lechia Gdansk), Martins Kigurs (FK Liepaja), Kriss Karklins (FK Liepaja), Eduards Emsis (FC Noah), Alvis Jaunzems (FK Valmiera), Daniels Ontuzans (FC Bayern Münih II), Aleksejs Saveljevs (Mantova 1911 SSD)

Forvet: Davis Ikaunieks (FK Liepaja), Vladislavs Gutkovskis (Rakow Czestochowa), Roberts Uldriis (FC Sion), Raimonds Krollis (FK Valmiera)

Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak Türkiye-Letonya müsabakası saat 21.45'te başlayacak.

Ay-yıldızlılar, 2022 FIFA Dünya Kupası Grup Elemeleri'nde Letonya ile yapacağı müsabaka öncesinde, 24 Mart'ta saat 20.00'de İstanbul'da Hollanda ile karşılaşacak, 27 Mart'ta saat 20.00'de ise İspanya'da Norveç'e karşı mücadele verecek.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı