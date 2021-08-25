Millilerin rakibi Karadağ'ın aday kadrosu açıklandı
A Milli Takım'ın 2022 FIFA Dünya Kupası Grup Elemeleri kapsamında 1 Eylül'de İstanbul'da karşılaşacağı Karadağ'ın aday kadrosu açıklandı.
A Milli Takım'ın 2022 FIFA Dünya Kupası Grup Elemeleri kapsamında 1 Eylül'de İstanbul'da karşılaşacağı Karadağ'ın aday kadrosu açıklandı.
A Milli Futbol Takımı'nın 2022 Dünya Kupası Grup Elemeleri'nde 1 Eylül'de İstanbul Beşiktaş Park'ta karşı karşıya geleceği Karadağ'ın aday kadrosu açıklandı. Teknik Direktör Miodrag Radulovic tarafından belirlenen 23 kişilik aday kadroda şu futbolcular bulunuyor:
KALECİ: Milan Mijatovi (MTK Budapeşte), Matija arki (Birmingham City)
DEFANS: Stefan Savi (Atletico Madrid), Marko Simi (Liepaja), arko Tomaevi (Astana), Adam Marui (Lazio), Marko Veovi (Karabağ), Igor Vujai (Partizan), Risto Radunovi (FCSB), Marko Vukevi (UTA Arad), Esteban Savelji (Rayo Vallecano), Ilija Martinovi (Maribor)
ORTA SAHA: Nikola Vukevi (Levante), Neboja Kosovi (Kairat Almaty), Marko Jankovi (Beitar Jerusalem), Aleksandar eki (Partizan), Sead Hakabanovi (Rubin Kazan), Duan Lagator (Wisla Plock), Milutin Osmaji (Cadiz)
FORVET: Fatos Beiraj (Astana), Stevan Joveti (Hertha Berlin), Stefan Mugoa (Incheon United), Uro urevi (Sporting Gijon)
Türkiye-Karadağ maçı 1 Eylül Çarşamba akşamı saat 21.45'te Beşiktaş Park'ta oynanacak. A Milli Takım, 2022 FIFA Dünya Kupası Grup Elemeleri'nde 4 Eylül Cumartesi günü deplasmanda Cebelitarık, 7 Eylül Salı günü Amsterdam'da Hollanda ile karşılaşacak. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı