Millilerin rakibi Karadağ'ın aday kadrosu açıklandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Millilerin rakibi Karadağ'ın aday kadrosu açıklandı

Millilerin rakibi Karadağ'ın aday kadrosu açıklandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

A Milli Takım'ın 2022 FIFA Dünya Kupası Grup Elemeleri kapsamında 1 Eylül'de İstanbul'da karşılaşacağı Karadağ'ın aday kadrosu açıklandı.

A Milli Takım'ın 2022 FIFA Dünya Kupası Grup Elemeleri kapsamında 1 Eylül'de İstanbul'da karşılaşacağı Karadağ'ın aday kadrosu açıklandı.

A Milli Futbol Takımı'nın 2022 Dünya Kupası Grup Elemeleri'nde 1 Eylül'de İstanbul Beşiktaş Park'ta karşı karşıya geleceği Karadağ'ın aday kadrosu açıklandı. Teknik Direktör Miodrag Radulovic tarafından belirlenen 23 kişilik aday kadroda şu futbolcular bulunuyor:

KALECİ: Milan Mijatovi (MTK Budapeşte), Matija arki (Birmingham City)

DEFANS: Stefan Savi (Atletico Madrid), Marko Simi (Liepaja), arko Tomaevi (Astana), Adam Marui (Lazio), Marko Veovi (Karabağ), Igor Vujai (Partizan), Risto Radunovi (FCSB), Marko Vukevi (UTA Arad), Esteban Savelji (Rayo Vallecano), Ilija Martinovi (Maribor)

ORTA SAHA: Nikola Vukevi (Levante), Neboja Kosovi (Kairat Almaty), Marko Jankovi (Beitar Jerusalem), Aleksandar eki (Partizan), Sead Hakabanovi (Rubin Kazan), Duan Lagator (Wisla Plock), Milutin Osmaji (Cadiz)

FORVET: Fatos Beiraj (Astana), Stevan Joveti (Hertha Berlin), Stefan Mugoa (Incheon United), Uro urevi (Sporting Gijon)

Türkiye-Karadağ maçı 1 Eylül Çarşamba akşamı saat 21.45'te Beşiktaş Park'ta oynanacak. A Milli Takım, 2022 FIFA Dünya Kupası Grup Elemeleri'nde 4 Eylül Cumartesi günü deplasmanda Cebelitarık, 7 Eylül Salı günü Amsterdam'da Hollanda ile karşılaşacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ömer Çelik Mustafa Şentop Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Seda Sayan Mesut Akusta Merve Boluğur Burak Özçivit
Spor Arda Turan Erol Bulut Fatih Terim Oğulcan Çağlayan Muhammed Gümüşkaya
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Millilerin rakibi Karadağ'ın aday kadrosu açıklandı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.8.2021 13:49:55. #1.16#

title