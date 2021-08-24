Millilerin rakibi Çekya
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Millilerin rakibi Çekya

Millilerin rakibi Çekya
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda grup aşamasını 5'te 5 yaparak namağlup lider tamamlayan A Milli Kadın Voleybol Takımı, son 16 turunda B Grubu'nu 4. sırada tamamlayan Çekya ile karşılaşacak.

Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda grup aşamasını 5'te 5 yaparak namağlup lider tamamlayan A Milli Kadın Voleybol Takımı, son 16 turunda B Grubu'nu 4. sırada tamamlayan Çekya ile karşılaşacak.

Türkiye ile Çekya arasında oynanacak Avrupa Şampiyonası son 16 turu karşılaşması, 29 Ağustos pazar günü Bulgaristan'ın Plovdiv şehrinde yapılacak.

Şampiyona son 16 turundan itibaren tek maç eleme usulüne göre devam edecek.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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