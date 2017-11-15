Millilerin, Makedonya Deplasmanı Aday Kadrosu Açıklandı
Türkiye 18 Yaş Altı Milli Futbol Takımı'nın, 21 ve 23 Kasım tarihlerinde Makedonya ile yapacağı hazırlık maçlarının aday kadrosu açıklandı.
Türkiye 18 Yaş Altı Milli Futbol Takımı'nın, 21 ve 23 Kasım tarihlerinde Makedonya ile yapacağı hazırlık maçlarının aday kadrosu açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ay-yıldızlılar, 19 Kasım Pazar günü Beykoz-Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde saat 18.00'de bir araya gelecek.
Makedonya'nın başkenti Üsküp'e 20 Kasım Pazartesi günü gidecek milliler, bu şehirde Makedonya ile 21 ve 23 Kasım tarihlerinde iki hazırlık maçı oynayacak.
Sorumluluğunu Tolunay Kafkas'ın, teknik direktörlüğünü Şenol Ustaömer'in üstlendiği Türkiye 18 Yaş Altı Milli Futbol Takımı'nın Makedonya maçları aday kadrosunda şu isimler yer alıyor:
Ozan Can Oruç, Onur Taha Takır, Şahan Akyüz, Egehan Gök, Berkay Görmez (Altınordu), Eren Bilen (Göztepe), Muhammet Ömer Çakı (Fenerbahçe), Ogün Çalışkan, Ramazan Emirhan Civelek, Mutlu Aksu Doğan, Recep Gül (Galatasaray), Ercan Şirin (Gençlerbirliği), Çağatay Yılmaz (Bursaspor), Okan Mete Yılmaz (Schalke 04), Sefa Akgün (Trabzonspor), Cenk Kuşku (Beşiktaş), Ali Göçmen (Kasımpaşa), Enes İslam İlkin (Samsunspor)