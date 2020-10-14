Millilerin ilk 11'i belli oldu! Şenol Güneş'ten savunmada sürpriz tercih
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Millilerin ilk 11'i belli oldu! Şenol Güneş'ten savunmada sürpriz tercih

14.10.2020 20:19 | Son Güncelleme: 14.10.2020 20:30
Millilerin ilk 11'i belli oldu! Şenol Güneş'ten savunmada sürpriz tercih

Milliler, UEFA Uluslar B Ligi 3. Gruptaki 4. hafta maçında Sırbistan'ı konuk ediyor. Saat 21.45'te başlayacak zorlu mücadele öncesi Şenol Güneş, sakatlıklar nedeniyle orta saha oyuncusu Mahmut Tekdemir stoperde değerlendiriyor.

Türkiye, UEFA Uluslar B Ligi 3. Gruptaki 4. hafta maçında Sırbistan ile Türk Telekom Stadı'nda kozlarını paylaşıyor. Saat 21.45'te başlayacak bu zorlu mücadelenin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

Müsabakada, Bulgaristan Futbol Federasyonundan hakem Georgi Kabakov düdük çalacak. Kabakov'un yardımcılıklarını aynı ülkeden Martin Margaritov ve Diyan Valkov yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Nikola Popov olacak.

Grubun diğer maçında ise Rusya sahasında, Macaristan'ı konuk edecek.

2 MAÇTA 2 PUAN

Üçüncü grupta, dördüncü maçlar öncesinde Rusya 7 puanla lider durumda bulunuyor. İkinci sıradaki Macaristan ise 6 puana sahip. Grupta Türkiye 2 puanla üçünü sırada yer alırken, Sırbistan ise 1 puan ile son sırada bulunuyor.

MİLLİLERDE 3 EKSİK

Milli takımda sarı kart cezalısı Ozan Kabak ile sakatlıkları nedeniyle aday kadrodan çıkarılan Kaan Ayhan ve Efecan Karaca bu mücadelede forma giyemeyecek.

İŞTE İLK 11'LER

TÜRKİYE: Mert, Zeki, Merih, Mahmut, Hasan Ali, Okay, Ozan, Hakan Çalhanoğlu, Cengiz, Kenan, Burak.

SIRBİSTAN: Dmitrovic, S. Mitrovic, Milenkovic, Kolarov, Lazovic, Ristic, Maksimovic, Lukic, Milinkovic-Savic, Djuricic, A. Mitrovic.

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