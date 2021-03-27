Millilerin grubunda Karadağ rahat kazandı

A Milli Futbol Takımı'nın G Grubu'ndaki rakiplerinden Karadağ sahasında Cebelitarık'ı 4-1 mağlup etti.

A Milli Futbol Takımı'nın G Grubu'ndaki rakiplerinden Karadağ sahasında Cebelitarık'ı 4-1 mağlup etti.

2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu ikinci maçında Karadağ sahasında Cebelitarık'ı konuk etti. Karadağ, karşılaşmadan 4-1'lik skorla galip ayrıldı. Ev sahibine galibiyeti getiren golleri 26'ncı dakikada Beqiraj, 43'üncü dakikada Simic, 52'nci dakikada Tomasevic ve 80'inci dakikada Jovetic kaydetti. Konuk Cebelitarık'ın karşılaşmadaki tek golü ise 30'uncu dakikada penaltıdan Styche'den geldi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı