Millilerin grubunda Karadağ rahat kazandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Millilerin grubunda Karadağ rahat kazandı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor
Millilerin grubunda Karadağ rahat kazandı

A Milli Futbol Takımı'nın G Grubu'ndaki rakiplerinden Karadağ sahasında Cebelitarık'ı 4-1 mağlup etti.

A Milli Futbol Takımı'nın G Grubu'ndaki rakiplerinden Karadağ sahasında Cebelitarık'ı 4-1 mağlup etti.

2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu ikinci maçında Karadağ sahasında Cebelitarık'ı konuk etti. Karadağ, karşılaşmadan 4-1'lik skorla galip ayrıldı. Ev sahibine galibiyeti getiren golleri 26'ncı dakikada Beqiraj, 43'üncü dakikada Simic, 52'nci dakikada Tomasevic ve 80'inci dakikada Jovetic kaydetti. Konuk Cebelitarık'ın karşılaşmadaki tek golü ise 30'uncu dakikada penaltıdan Styche'den geldi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Süleyman Soylu Mehmet Özhaseki Enis Berberoğlu Muhsin Yazıcıoğlu
Magazin Acun Ilıcalı Aleyna Tilki Jason Statham Uraz Kaygılaroğlu
Spor Hakan Kutlu Caner Erkin Bülent Uygun Nihat Özdemir Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Ege Jandarma
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Millilerin grubunda Karadağ rahat kazandı - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.3.2021 19:03:21. #1.14#
title