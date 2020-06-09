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Millilerin, Euro 2022 Elemeleri'ndeki rakipleri belli oluyor

A Milli Erkek Hentbol Takımı'nın 2022 Erkekler Avrupa Hentbol Şampiyonası eleme grubundaki rakipleri, 16 Haziran Salı günü Avusturya'da yapılacak online kura çekiminde belli olacak.

Millilerin, Euro 2022 Elemeleri'ndeki rakipleri belli oluyor
09.06.2020 11:28 | Son Güncelleme: 09.06.2020 11:38

A Milli Erkek Hentbol Takımı'nın 2022 Erkekler Avrupa Hentbol Şampiyonası eleme grubundaki rakipleri, 16 Haziran Salı günü Avusturya'da yapılacak online kura çekiminde belli olacak.

2022 Erkekler Avrupa Hentbol Şampiyonası eleme grubunda mücadele edecek olan A Milli Erkek Hentbol Takımı'nın rakipleri belirlenecek. Kura çekimi, 16 Haziran Salı günü TSİ 18.00'de Avusturya'nın Viyana kentinde 'online' olarak yapılacak.

32 takımın mücadele edeceği elemeler 4'er takımlı 8 gruptan oluşacak. Gruplarında ilk 2 sırada yer alan 16 takım ile en iyi 3. olan 4 takım şampiyonaya katılmaya hak kazanacak. Ev sahibi olan Macaristan ve Slovakya ile Euro 2020 şampiyonu İspanya ve ikincisi olan Hırvatistan şampiyonaya doğrudan katılacak.

Eleme grubu maçları 4-5 Kasım 2020 tarihlerinde başlayacak, 2 Mayıs 2021 tarihinde oynanacak 6. ve son maçlarla tamamlanacak. Şampiyona 13-30 Ocak 2022 tarihleri arasında Macaristan ve Slovakya'da yapılacak.

Ay-yıldızlılar, 4. torbadan kura çekimine katılacak. Kura çekimi, Avrupa Hentbol Federasyonu'nun (EHF) sosyal medya hesaplarından takip edilebilecek.

Kura çekimindeki torbalar şu şekilde:

1. Torba : Norveç, İsveç, Danimarka, Almanya, Fransa, Slovenya, Çekya, İzlanda

2. Torba : Avusturya, Belarus, Portekiz, K.Makedonya, Sırbistan, Rusya, Karadağ, Hollanda

3. Torba : İsviçre, Litvanya, Romanya, Bosna Hersek, Ukrayna, Letonya, Polonya, Belçika

4. Torba : Finlandiya, İtalya, TÜRKİYE, İsrail, Estonya, Yunanistan, Kosova, Faroe Adaları

(İHA)

Kaynak: İHA

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