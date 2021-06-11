Millilerin attığı her gol fidana dönüşecek
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Millilerin attığı her gol fidana dönüşecek

Millilerin attığı her gol fidana dönüşecek
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Euro 2020 Futbol Şampiyonası boyunca A Milli Futbol Takımı'nın atacağı her gol için Kocaeli'nin Darıca ilçesinde 10 fidan dikilecek.

Euro 2020 Futbol Şampiyonası boyunca A Milli Futbol Takımı'nın atacağı her gol için Kocaeli'nin Darıca ilçesinde 10 fidan dikilecek.

Euro 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası, A Milli Futbol Takımının saat 22.00'de İtalya ile karşılaşacağı mücadele ile başlayacak. Mücadele öncesinde Darıca Belediyesi, örnek bir projeye imza atıyor. Darıca Belediyesi, millilerin Euro 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası boyunca atacağı her gol için 10 fidan dikileceğini 'Haydi bizim çocuklar, vurduğunuz gol olsun, golleriniz fidan olsun' sloganıyla açıkladı.

"Her gol için 10 adet fidan dikeceğiz"

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, "Bizim çocuklara yürekten inanıyoruz. Avrupa şampiyonasında başarılı olacağına yürekten inandığımız milli takımımızın yanında olduğumuzu hissettirmek için takımımızın attığı her gol için 10 adet fidan dikeceğiz. Umarım turnuva boyunca bol gol olur ve biz de Milli Takım hatıra ormanı oluştururuz" dedi. - KOCAELİ

Millilerin attığı her gol fidana dönüşecek

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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