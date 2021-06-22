Millilerden Uluslararası Özbekistan Açık Kick Boks Turnuvası'nda 11 madalya

Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te yapılan Uluslararası Açık Kick Boks Turnuvası'nda milli takım 7 altın, 4 gümüş madalya kazandı.

Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te yapılan Uluslararası Açık Kick Boks Turnuvası'nda milli takım 7 altın, 4 gümüş madalya kazandı.

Türkiye Kick Boks Federasyon Başkanı Sayın Salim Kayıcı, sportif açıdan üst düzeyde bir turnuva olduğunu belirterek, "Taşkent'e geldiğimiz andan beri bizlerden desteğini esirgemeyen Taşkent Büyükelçimiz Sayın Olgan Bekar'a ve büyükelçilik yetkililerimize teşekkür ediyorum. Yapılan organizasyonun kalitesinden dolayı Özbekistan Spor Bakanlığı yetkilileri ve Kick Boks Federasyonu Başkanı Sayın Aybek Narmetov'a teşekkür ediyorum. Almış oldukları başarılı sonuçlardan dolayı milli takımımızı tebrik ediyorum" dedi.Turnuvada, 48 Kg Low Kick Erivan Barut, +91 Kg K1 Style Ali Erdoğmuş, +91 Kg K1 Style, -71 Kg Full Altuğ Demir, 56 Kg K1 StyleN Zekiye Zelal Şengür, +70 Kg Kick Light Fatma Nursev Akaltun, 75 Kg Full Contact Okan Yamandağ, 81 Kg Full Contact'ta Emrah Yaşar altın madalya kazanırken, 60 Kg Full Contact Seyit Battal, 60 Kg K1 Style Cengiz Lale, 94 Kg Light Contact'ta Berke Çağan Çakmak gümüş madalya elde etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı