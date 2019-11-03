Millilerden İşitme Engelliler Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 8 madalya daha

03.11.2019 23:05

Belarus'ta düzenlenen İşitme Engelliler Avrupa Güres Şampiyonası sona erdi. Avrupa Şampiyonası'nın son gününde milli sporcular 1 altın, 4 gümüş ve 3 bronz olmak üzere toplam 8 madalya kazandı.

İşitme Engelliler Güreş Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda 8 altın, 10 gümüş ve 17 bronz olmak üzere toplam 35 madalya kazandı.

Madalya kazanan sporcular şöyle;Onur Ari-altınMurat Olukman - gümüşSinan Sanik - gümüşOğuz Dönder - gümüşDursun Özel - gümüşSebahattin Gözel - bronzİsmail Hakkı Bostancı - bronzMehmet Akif Sönmez - bronz

Kaynak: DHA

- Ankara