Millilerden Hollanda'ya karşı son 3 maçta 2 galibiyet
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Millilerden Hollanda'ya karşı son 3 maçta 2 galibiyet

24.03.2021 22:03 | Son Güncelleme: 24.03.2021 22:10
Millilerden Hollanda'ya karşı son 3 maçta 2 galibiyet

A Milli Futbol Takımı, Hollanda ile oynadığı son 3 karşılaşmada 2 kez sahadan galip ayrılırken, 1 maçta da berabere kaldı.

A Milli Futbol Takımı, Hollanda ile oynadığı son 3 karşılaşmada 2 kez sahadan galip ayrılırken, 1 maçta da berabere kaldı.

A Milli Futbol Takımı, FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu ile maçında Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda Hollanda ile karşılaştı ve sahadan 4-2 galip ayrıldı. Bu mücadele ile Milliler rakibine karşı son maçlardaki üstünlüğünü sürdürdü. Ay-yıldızlılar bu müsabakayla birlikte Hollanda ile oynadığı 3 karşılaşmada 2. galibiyetini elde etti. 1 maç ise berabere sonuçlandı.

Türkiye ile Hollanda arasında oynanan son 3 karşılaşma şöyle:

24.03.2021 Türkiye: 4 - Hollanda: 2 (2022 Dünya Kupası Grup Eleme)

06.09.2015 Türkiye: 3 - Hollanda: 0 (2016 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme)

28.03.2015 Hollanda: 1 - Türkiye: 1 (2016 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme) - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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