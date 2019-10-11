Millilerden golden sonra asker selamı

A Milli Futbol Takımı futbolcuları Arnavutluk'a karşı son dakikada attıkları golden sonra asker selamı verdi.

11.10.2019 23:49
Millilerden golden sonra asker selamı

A Milli Futbol Takımı futbolcuları Arnavutluk'a karşı son dakikada attıkları golden sonra asker selamı verdi.


A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu 7. maçında Kadıköy'de karşılaştığı Arnavutluk'u Cenk Tosun'un golü ile 1-0 mağlup etti. Miller golden sonra müthiş sevinç yaşarken, golü de Barış Pınar Harekatı'nda yer alan Mehmetçiklere armağan etti. Futbolcular golden sonra hep birlikte asker selamı verdi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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