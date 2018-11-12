Millilerden Dünya Karate Şampiyonası'nda 6 Madalya - Madrid

Millilerden Dünya Karate Şampiyonası'nda 6 Madalya - Madrid

- Türkiye Kadın Kata Milli Takımı sporcularının açıklamaları İSPANYA - İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenen 24. Dünya Karate Şampiyonası'nda kadınlar takım kata kategorisinde İspanya milli takımı gümüş madalyanın sahibi oldu.

- Türkiye Kadın Kata Milli Takımı sporcularının açıklamaları İSPANYA - İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenen 24. Dünya Karate Şampiyonası'nda kadınlar takım kata kategorisinde İspanya milli takımı gümüş madalyanın sahibi oldu.

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