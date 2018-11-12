Millilerden Dünya Karate Şampiyonası'nda 6 Madalya - Madrid
- Türkiye Kadın Kata Milli Takımı sporcularının açıklamaları İSPANYA - İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenen 24. Dünya Karate Şampiyonası'nda kadınlar takım kata kategorisinde İspanya milli takımı gümüş madalyanın sahibi oldu.
12 Kasım 2018 Pazartesi 00:18
- Türkiye Kadın Kata Milli Takımı sporcularının açıklamaları İSPANYA - İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenen 24. Dünya Karate Şampiyonası'nda kadınlar takım kata kategorisinde İspanya milli takımı gümüş madalyanın sahibi oldu.