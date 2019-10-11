Milliler, yine son anlarda güldürdü

11.10.2019 23:50

A Milli Futbol Takımı, Andorra maçının ardından Arnavutluk karşılaşmasının da son anlarında bulduğu golle galip geldi.



A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu 7. maçında Kadıköy'de karşılaştığı Arnavutluk'u 1-0 yendi. Galibiyet golünü 90+1. dakikada Cenk Tosun ile bulan milliler, Andorra maçının ardından yine son dakikalarda sevinç yaşattı. Ay-yıldızlılar, Andorra karşılaşmasında da 89. dakikada Ozan Tufan'ın attığı golle galip gelmişti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA