Milliler, yine son anlarda güldürdü

A Milli Futbol Takımı, Andorra maçının ardından Arnavutluk karşılaşmasının da son anlarında bulduğu golle galip geldi.

11.10.2019 23:50
Milliler, yine son anlarda güldürdü

A Milli Futbol Takımı, Andorra maçının ardından Arnavutluk karşılaşmasının da son anlarında bulduğu golle galip geldi.


A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu 7. maçında Kadıköy'de karşılaştığı Arnavutluk'u 1-0 yendi. Galibiyet golünü 90+1. dakikada Cenk Tosun ile bulan milliler, Andorra maçının ardından yine son dakikalarda sevinç yaşattı. Ay-yıldızlılar, Andorra karşılaşmasında da 89. dakikada Ozan Tufan'ın attığı golle galip gelmişti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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