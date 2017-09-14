Milliler Yenilgisiz Lider

Lüksemburg'da devam eden Masa Tenisi Avrupa Şampiyonası Erkekler Avrupa 1. Ligi müsabakalarında A Erkek Milli Takımı, Bulgaristan'ı 3-0 mağlup ederek F grubunu yenilgisiz lider olarak tamamladı. Milliler İsviçre ve Çekya galibiyetlerinin ardından grubundaki üçüncü maçında Bulgaristan'ı set vermeden 3-0 mağlup etti. Ahmet Li, Alexandrov'u 3-0, İbrahim Gündüz, Krastev'i 3-1, Talha Yiğenler ise Kodjabashev'i 3-2'lik setlerle mağlup edince, ay-yıldızlılar karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı.



Öte yandan Avrupa Şampiyonası Bayanlar Avrupa 1. Ligi G Grubu'nda mücadele eden A Bayan Milli Takımı grubundaki ikinci maçında Galler'i 3-2 mağlup ederek ilk galibiyetini aldı. Özge Yılmaz, Carey'e, Ece Haraç ise Hursey'e 3-2 kaybederken, Melek Hu, Thomas ve Carey'i 3-0'lık setlerle yenerek eşitliği sağladı. Son maçta Özge Yılmaz, Thomas'ı 3-2 mağlup edince, Milliler karşılaşmadan 3-2 galip ayrılmış oldu.



(İHA)