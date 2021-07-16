Milliler Tokyo yolunda!
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Milliler Tokyo yolunda!

Milliler Tokyo yolunda!
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

2020 Tokyo Olimpiyatları'nda mücadele edecek milli sporcular, Japonya'ya gitti.

2020 Tokyo Olimpiyatları'nda mücadele edecek milli sporcular, Japonya'ya gitti.

Tokyo 2020 Olimpiyatları'nda mücadele edecek milli sporcular, Japonya'ya uğurlandı. Tokyo'da 23 Temmuz - 8 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek 32. Olimpiyat Oyunları'nda mücadele edecek milli sporcular ve beraberindekiler İstanbul Havalimanı'ndan törenle uğurlandı. Törene Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay katıldı.

Törende konuşan Bakan Kasapoğlu, "Burada ülkemizi, en iyi şekilde temsil edecek sporcularımız var. Onlar bizi her zaman gururlandırdı. İnşallah yine şanlı bayrağımız göndere çekecek ve İstiklal Marşı'mız okunacak. Hep birlikte çok uzun bir süreci yaşadık. Pandemi süreci geçti. Bu dönemde ertelenmesi veya iptal olması gibi pek çok kaygı ve heyecan yaşadık. Hamdolsun bu süreci bir fırsata dönüştürmenin mücadelesini verdik. Hiçbir zaman umutsuzluğa, karamsarlığa prim vermedik. Eldeki imkanları nasıl güçlendiririz, eksikleri nasıl gideririz diye mücadele verdik. Federasyonlarımız, antrenörlerimizle bu mücadelenin içinde olduk. Şimdi hayallerimizi gerçeğe dönüştürme zamanı. 16 branş, 108 sporcu ve çok büyük bir umutla kafilemizi yolcu ediyoruz" dedi.

Konuşmaların ardından kafilede yer alan sporcu, antrenör ve yöneticiler, Türk Havayolları'nın Türkiye Olimpiyat Takımı için özel olarak giydirdiği uçakla Tokyo'ya hareket etti.

-İHA-

Milliler Tokyo yolunda!
Milliler Tokyo yolunda!
Milliler Tokyo yolunda!
Milliler Tokyo yolunda!
Milliler Tokyo yolunda!
Milliler Tokyo yolunda!
Milliler Tokyo yolunda!
Milliler Tokyo yolunda!
Milliler Tokyo yolunda!
Milliler Tokyo yolunda!
Milliler Tokyo yolunda!

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Beşiktaş, Kenan Karaman'ı kadrosuna kattı
Beşiktaş, Kenan Karaman'ı kadrosuna kattı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Destici Ahmet Davutoğlu İbrahim Aydemir Recep Tayyip Erdoğan Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Acun Ilıcalı Şahan Gökbakar Neslihan Atagül Serenay Sarıkaya
Spor Erol Bulut Fatih Terim Burak Elmas Mehmet Topal Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Milliler Tokyo yolunda! - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.7.2021 21:44:33. #1.16#

title