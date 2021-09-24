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Milliler, son 16 turunda

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Milliler, son 16 turunda

Dünya 18 Yaş Altı Kadınlar Voleybol Şampiyonası B Grubu'ndaki 4. maçında Türkiye, Mısır'ı 3-2 mağlup ederek son 16 turuna kaldı.

Dünya 18 Yaş Altı Kadınlar Voleybol Şampiyonası B Grubu'ndaki 4. maçında Türkiye, Mısır'ı 3-2 mağlup ederek son 16 turuna kaldı.

U18 Kız Milli Takımı, FIVB U18 Dünya Voleybol Şampiyonası B Grubu'nda Mısır'ı 3-2 yendi. Dördüncü maçında üçüncü galibiyetine imza atan ay-yıldızlılar, Dünya Şampiyonası'nda adını son 16 takım arasına yazdırdı.

Salon: Auditorio Del Pueblo

Hakemler: Innocent Komakech (Uganda), Tiro Setlhare (Botsvana)

Türkiye: Dilay, Ege Melisa, Deniz Nazlıcan, Pelin, İklimya, Berka Buse, Yasemin (L) (Beren, Miray, Elif, Begüm)

Mısır: Zarkka, Medhat, Hesham, Mizo, Elbehiry, Yassin, Zaatar (L) (Ezz, Zaki, Shahien)

Setler: 25-18, 25-10, 21-25, 20-25, 15-10

Süre: 1 saat 46 dakika (21,19,26,25,15)

(İHA)

Milliler, son 16 turunda

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