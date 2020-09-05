Milliler, Sırbistan maçına hazır
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Milliler, Sırbistan maçına hazır

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup ikinci maçında karşılaşacağı Sırbistan mücadelesi hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

Milliler, Sırbistan maçına hazır
05.09.2020 23:57 | Son Güncelleme: 06.09.2020 00:01

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup ikinci maçında karşılaşacağı Sırbistan mücadelesi hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup ikinci müsabakasında deplasmanda Sırbistan ile karşılaşacak olan A Milli Futbol Takımı, müsabakanın oynanacağı Rajko Miti Stadı'nda bugün yaptığı idmanla hazırlıklarını tamamladı. Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan çalışma ısınma ile başladı. Dar alanda pas çalışması yapan ay-yıldızlılar, son bölümde Sırbistan maçının taktiği üzerinde durdu.

Çalışmayı A Milli Takımdan Sorumlu TFF Yönetim Kurulu Üyesi Selim Soydan da izledi.

(İHA)

Kaynak: İHA

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