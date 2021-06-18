Milliler Rusya'yı devirdi
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Milliler Rusya'yı devirdi

Milliler Rusya'yı devirdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

FIBA Erkekler Olimpiyat Elemeleri'nde mücadele edecek A Milli Basketbol Takımı, hazırlık maçında Rusya'yı 80-62 yendi.

FIBA Erkekler Olimpiyat Elemeleri'nde mücadele edecek A Milli Basketbol Takımı, hazırlık maçında Rusya'yı 80-62 yendi.

Kanada'nın Victoria şehrinde 29 Haziran-4 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek FIBA Erkekler Olimpiyat Elemeleri'nde mücadele edecek A Milli Basketbol Takımı, hazırlık maçında Rusya'yı 80-62 yendi.

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Mehmet Keseratar xx, Fatih Arslanoğlu xx, Kaan Büyükçil xx

Türkiye: Şehmus Hazer xxx 11, Cedi Osman xxx 14, Buğrahan Tuncer x, Sertaç Şanlı xx 13, Alperen Şengün xx 13, Metecan Birsen xx 9, Melih Mahmutoğlu xxx 11, Berk Uğurlu xx 5, Doğuş Özdemiroğlu x 2, Sadık Emir Kabaca x, Göksenin Köksal x, Ömer Faruk Yurtseven xx 2

Başantrenör: Orhun Ene

Rusya: Kardanakhishvili xx 4, Mozgov xxx 12, Vorontsevich xx 6, Astapkovich xx 11, Kulagin xx 12, Motovilov x, Ivlev x 9, Ukhov x 2, Antonov x 2, Strebkov x, Kvitkovskikh x, Komolov x 4

Başantrenör: Sergei Bazarevich

1. Periyot: 17-19 (Rusya lehine)

Devre: 34-33 (Türkiye lehine)

3. Periyot: 56-51 (Türkiye lehine)

5 faulle çıkanlar: Metecan Birsen (Türkiye), Vorontsevich (Rusya) - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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