Milliler Polonya'yı Farklı Geçti
A Milli Kadın Basketbol Takımı, 2019 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Grubu'ndaki 5. maçında Polonya'yı 68-49 mağlup etti.
A Milli Kadın Basketbol Takımı, 2019 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Grubu'ndaki 5. maçında Polonya'yı 68-49 mağlup etti.
KÜNYE
Salon: Artego Arena Hakemler: Gintaras Vitkauskas xx, Vilius Maciulaitis xx, Gatis Salins xx Polonya: Gajda xx 9, Kaczmarczyk xx 6, Dobrowolska x, Stankiewicz xx 11, Szajtauer x 2, Pobozy x 8, Puss x 1, Trzeciak xx 10, Schmidt x, Szybala x 2, Marciniak x Türkiye: Işıl Alben xxx 19, Asena Yalçın x 5, Bahar Çağlar x 4, Tilbe Şenyürek xx 7, Hollingsworth xx 10, Olcay Çakır Turgut xx 9, Tuğçe Canıtez x 5, Cansu Köksal x 3, İlayda Güner x, Melis Gülcan x 3, Esra Ural Topuz x, Sevgi Uzun xx 3 Başantrenör: Ekrem Memnun 1. Periyot: 13-14 (Türkiye lehine) Devre: 22-29 (Türkiye lehine) 3. Periyot: 32-55 (Türkiye lehine)
(İHA)