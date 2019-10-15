Milliler lider döndü, selamı çaktı

15.10.2019 12:59

Türkiye A Milli Futbol Takımı, 2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası (Euro 2020) Elemeleri H Grubu 8'inci maçında Fransa deplasmanından 1-1'lik skorla dönerken, elde ettiği beraberlikle hem liderliğini sürdürdü hem de büyük bir avantajın sahibi oldu.Euro 2020 yolunda, Fransa deplasmanındaki önemli beraberlikte savunmasıyla ön plana çıkan ay-yıldızı takımda, özelikle Merih Demiral ve kaleci Mert Günok'un performansı dikkat çekti.MERT GÜNOK DEVLEŞTİH Grubu'ndaki kritik mücadelede maça hızlı başlayan Fransa'nın ataklarını bir bir önleyen ve rakibin en etkili olduğu dakikalarda kurtarışlarıyla ev sahibinin umutlarını eriten Mert Günok, özellikle ilk yarıda yaptığı 5 kritik kurtarışla milli takımı oyunda tuttu. Yan toplarda da tecrübesiyle takımına nefes aldıran başarılı eldiven, alınan altın değerindeki 1 puanda büyük pay sahibi oldu.PARİS'TE TÜRK KULESİGrupta geçtiğimiz cuma günü İstanbul'da Arnavutluk 'a karşı kazanılan 1-0'lık galibiyet sırasında, 10 hava topunun 9'unda başarılı olan ve 15 ikili mücadelenin 13'ünü kazanarak göz dolduran Merih Demiral, Fransa deplasmanında da sert oyun tarzı ve hırsıyla ay-yıldızlıların dirençli mücadelesinde başrol oynadı. Özellikle ceza sahasına içine yerden gelen topları tehlike yaratmadan uzaklaştıran genç stoper, hava toplarında da rakiplerini yakından takip etti. Merih, 76'ncı dakikada korner atışından Olivier Giroud ile buldukları gol haricinde Fransızlara şans tanımadı.FRANSIZ ANAHTARI KAAN AYHANKonya'da oynanan grubun ilk maçında, 30'uncu dakikada Fransa ağlarını havalandıran ve milli takımın 2-0'lık zaferinde perdeyi açan golü kaydeden Kaan Ayhan, deplasmanı da boş geçmedi. Gurbetçi oyuncu, dün akşam da Fransa karşısında ay-yıldızlıların beraberlik golüne imza attı. Atığı iki kritik kafa golüyle şampiyona yolunda millilere hayat veren Kaan Ayhan, Fransızların korkulu rüyası oldu.ŞENOL GÜNEŞ TECRÜBESİYLE MAÇI ÇÖZDÜArnavutluk maçında kaburgası kırılan kaptan Emre Belözoğlu'ndan yoksun olarak Fransa'ya giden ay-yıldızlılarda, teknik direktör Şenol Güneş, son dünya şampiyonunu iyi analiz ederek tüm açıklarını da oyuncularına anlattı. Orta sahada Okay Yokuşlu ile hem güçlü kalmaya çalışan hem de top dağıtan bir takım olmayı amaçlayan ay yıldızlılar, kanatlarda açık verse de ceza sahası içinde büyük bir yardımlaşma örneği göstererek rakibe rahat pozisyon bulma imkanı tanımadı. Maç boyu oyuncularını uyaran ve bir an bile yerine oturmayan tecrübeli teknik adam, çok kritik gördüğü Arnavutluk ve Fansa maçlarında 4 puan çıkarmayı başardı.

Kaan Ayhan'ın kafa golünde olduğu gibi çalışılmış bir duran top organizasyonuyla deplasmandan 1 puan çıkaran milliler, İzlanda ve Andorra maçlarını da kazanarak EURO 2020'ye grup lideri ve seri başı olarak gitmek istiyor.

Kaynak: DHA

- İstanbul