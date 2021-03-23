Milliler, Hollanda maçına hazır
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Milliler, Hollanda maçına hazır

23.03.2021 20:12 | Son Güncelleme: 23.03.2021 20:28
Milliler, Hollanda maçına hazır

Türkiye A Milli Futbol Takımı yarın akşam İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda Hollanda ile oynayacağı 2022 FIFA Dünya Kupası Grup Eleme maçı öncesindeki son antrenmanını TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yaptı.

Türkiye A Milli Futbol Takımı yarın akşam İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda Hollanda ile oynayacağı 2022 FIFA Dünya Kupası Grup Eleme maçı öncesindeki son antrenmanını TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yaptı.

Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde ısınma hareketleriyle başlayan idman, pas çalışmasıyla devam etti ve Hollanda müsabakasının taktik uygulamasıyla son buldu. Milliler yapılan antrenmanın ardından kampa girdi.


- İstanbul
Milliler, Hollanda maçına hazır
Milliler, Hollanda maçına hazır
Milliler, Hollanda maçına hazır

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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