Milliler gol sevincini Şenol Güneş ile paylaştı

A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'nda karşı karşıya geldiği Karadağ karşısında Cengiz Ünder'in attığı golle 1-0 öne geçti.

A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'nda karşı karşıya geldiği Karadağ karşısında Cengiz Ünder'in attığı golle 1-0 öne geçti. Milliler, gol sevincini Teknik Direktör Şenol Güneş'in yanına giderek kutladı.

2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu dördüncü maçında A Milli Futbol Takımı, Beşiktaş Park'ta Karadağ ile karşılaşıyor. Ay-yıldızlılar, 9. dakikada Cengiz Ünder'in ceza sahası dışından attığı güzel golle 1-0 öne geçti. Kırmızı-beyazlılar, gol sevincini ise Teknik Direktör Şenol Güneş'le paylaştı. Milli oyuncular, golden sonra hep birlikte Güneş'in yanına gelerek birbirlerine sarıldılar ve gol sevinçlerini böyle yaşadılar.

(Uygar Aydın - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı