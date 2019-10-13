Milliler, Fransa'ya gitti
Milli takım otobüsünün gelişi Teknik heyet ve futbolcuların araçtan inmesi Milliler, Fransa'ya gittiİSTANBUL - 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu 8. maçında yarın deplasmanda Fransa ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı Paris'e gitti.
13.10.2019 12:02
Milli takım otobüsünün gelişi
Teknik heyet ve futbolcuların araçtan inmesi Milliler, Fransa'ya gitti
İSTANBUL - 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu 8. maçında yarın deplasmanda Fransa ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı Paris'e gitti.
Kaynak: AA