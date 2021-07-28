Milliler, Erzurum'da güç depoluyor
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Milliler, Erzurum'da güç depoluyor

Milliler, Erzurum'da güç depoluyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

U16 Milli Takımı yeni sezon öncesi kamp çalışmalarını Erzurum Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde sürdürüyor.

U16 Milli Takımı yeni sezon öncesi kamp çalışmalarını Erzurum Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde sürdürüyor.

Erzurum Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde Teknik Direktör Onur Zayim yönetiminde kamp çalışmalarına devam eden U16 Milli Takımı günde çift antrenman yapıyor. 31 Temmuz'a kadar hazırlıklarını burada sürdürecek genç millilerin kadrosunda 42 futbolcu yer alıyor.

"Kamp toparlama ve gözetleme açısında son derece yararlı oldu"

Teknik Direktör Onur Zayim, sezon öncesi kampın millilerin pandemi sonrası toparlanma açısından önemli olduğunu kaydederek, "Erzurum'a geldiğimiz için çok mutluyuz. Erzurum'da Yüksek İrtifa Merkezi oluşu ve Türk futboluna artı katkılarını çok iyi biliyorum. Bizler büyük bir şans yaşıyoruz ki Türk Milli Takımı ile tekrar Erzurum şehrine gelmek nasip oldu. Burada üçüncü günümüz. Deniz seviyesinden yüksekte olması çocukları biraz etkilese de ileri zamanlarda bunun bizlere artı döneceğini çok iyi biliyorum. Tüm dünyayı ve ülkemizi etkileyen pandemi sürecinden sonra çocuklarımız bulundukları liglerde top oynayamadılar. Bir buçuk sene gibi uzun bir ara oldu. Ara sonrası oluşturulan bu kamp ve bir önceki ay yaptığımız kamp bizim için çocukları toparlama ve gözetleme açısında son derece yararlı oldu" dedi.

"Millileri eski formlarına getirmek için önemli antrenman planlaması yapıyoruz"

Zayim, Erzurum'un Türk futbolu için bir şans olduğunu da aktararak, "Çocukların antrenmansız kalmaları bizlerin antrenman planlarımızı da ister istemez değiştirdi. Bilindiği gibi antrenmansız bir vücuda çok yüklenme değil de bu ara verilen süreci yavaş yavaş eski forma getirmek için antrenman planlaması yapıyoruz, en önemli detay kampa gelen çocukların sakatlanmadan bitirmeleri. Yurt dışında önceden kamplar yapılıyordu, ülkemizde böyle bir şans var iken buraları değerlendirmek bizler açısından son derece önem arz eder. Gördüğümüz gibi Erzurum'da Genç Milli Takımların yanı sıra Süper Lig takımları antrenman yapıyor. Bir ve ikinci lig takımları Erzurum'da kamp yapıyor" şeklinde konuştu.

"Merih gibi, Ozan gibi gençleri Türk futboluna katmak amacı içindeyiz"

Türk futboluna yeni Merihler, yeni Ozanlar katmak amacında olduklarını belirten Zayim, "Bilindiği gibi tıptı Merih gibi, Ozan gibi gençleri Türk futboluna katmak amacı içindeyiz. Türk futboluna yakışır, kaliteli ve sakin bireyler kazanmak amacındayız. Bu gençler önce Türkiye'de daha sonra da dünyada bir marka haline getirmek, onların önünü açmak amacındayız" açıklamalarında bulundu. - ERZURUM

Milliler, Erzurum'da güç depoluyor
Milliler, Erzurum'da güç depoluyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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