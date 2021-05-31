Milliler'e Haluk Levent sürpirizi
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Milliler'e Haluk Levent sürpirizi

Milliler'e Haluk Levent sürpirizi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Avrupa Şampiyonası öncesi Antalya'da kampta bulunan A Milli Futbol Takımı, Haluk Levent'in sürpriz konseri ile keyifli bir gece geçirdi.

Avrupa Şampiyonası öncesi Antalya'da kampta bulunan A Milli Futbol Takımı, Haluk Levent'in sürpriz konseri ile keyifli bir gece geçirdi.

EURO 2020 için 18 Mayıs'tan bu yana Antalya'da hazırlıklarını sürdüren ay-yıldızlılar, sürpriz bir konser ile moral depoladı. Kamp yapılan hotelde özel olarak düzenlenen akşam yemeğine katılan A Milli Takım teknik heyeti, futbolcular, personel ve aileleri, otelde konaklayan Haluk Levent'in sürpriz ziyareti ve mini konseriyle önce şaşırdı sonra eğlendi. Milli Takım ile birlikte olmaktan büyük gurur duyduğunu belirten Haluk Levent, Teknik Direktör Şenol Güneş ve tüm futbolculara EURO 2020'de başarılar diledi.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ile A Milli Takımdan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Selim Soydan'ın da katıldığı yemek sonrasında A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş ve kaptan Burak Yılmaz, Haluk Levent'e imzalı forma hediye ettiler.

-İHA-

Milliler'e Haluk Levent sürpirizi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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