Son dakika haberi | Milliler dünya sıralamasında 3 basamak yükseldi
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Son dakika haberi | Milliler dünya sıralamasında 3 basamak yükseldi

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Son dakika haberi | Milliler dünya sıralamasında 3 basamak yükseldi

Son dakika haberine göre A Milli Futbol Takımı, nisan ayı dünya sıralamasında 3 basamak yükselerek 29. sıraya çıktı.

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A Milli Futbol Takımı, nisan ayı dünya sıralamasında 3 basamak yükselerek 29. sıraya çıktı. Sıralamada liderlik koltuğunda oturan Belçika'yı Fransa ve Brezilya takip etti.

Nisan ayı FIFA dünya sıralaması açıklandı. 2022 Dünya Kupası elemelerine 2 galibiyet, 1 beraberlik ile başlayan A Milli Takım, 3 basamak yükselerek 29. sıraya yerleşti. Ay-yıldızlıların 2022 FIFA Dünya Kupası grup elemesindeki rakiplerinden Hollanda 16., Norveç 42., Karadağ 64., Letonya 138., Cebelitarık 195. sırada yer aldı.

Öte yandan EURO 2020'de grubumuzda olan takımlardan İtalya 7., İsviçre 13., Galler de 17. sırada yer aldı.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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