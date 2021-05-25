Milliler, Azerbaycan hazırlıklarını sürdürdü
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Milliler, Azerbaycan hazırlıklarını sürdürdü

Milliler, Azerbaycan hazırlıklarını sürdürdü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

EURO 2020 öncesinde 27 Mayıs tarihinde Azerbaycan ile Alanya'da hazırlık maçı oynayacak A Milli Takım, çalışmalarına devam ediyor.

EURO 2020 öncesinde 27 Mayıs tarihinde Azerbaycan ile Alanya'da hazırlık maçı oynayacak A Milli Takım, çalışmalarına devam ediyor.

Milliler, Azerbaycan hazırlıklarını sürdürüyor. Ay-yıldızlılar, kamptaki yedinci çalışmasını Regnum Carya Golf & Spa Resort'un sahasında gerçekleştirdi. Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde saat 18.30'da başlayan antrenman yaklaşık 1.5 saat sürdü.

Antrenmanın sonunda 3 ayrı takımın katıldığı turnuvayı Halil Akbunar, Halil Dervişoğlu, Cengiz, Umut, Mahmut ve Mert'in olduğu kırmızı takım kazandı.

Öte yandan Okay Yokuşlu, Enes Ünal, Kenan Karaman, Ozan Kabak ve Merih Demiral da kampa katıldı.

A milliler yarın aynı saatte yapacağı çalışmayla hazırlıklarına devam edecek. Çalışmanın ilk 15 dakikası basına açık gerçekleşecek.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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