Milliler, 3x3 basketbolda Tokyo 2020 kotası alamadı
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Milliler, 3x3 basketbolda Tokyo 2020 kotası alamadı

Milliler, 3x3 basketbolda Tokyo 2020 kotası alamadı
Anadolu Ajansı / Doğa Kırmızıoğlu - Haberler | Spor

FIBA 3x3 Basketbol Olimpiyat Eleme Turnuvası'nda mücadele eden Türkiye, gruptaki son maçında Polonya'ya 21-10 yenildi.

FIBA 3x3 Basketbol Olimpiyat Eleme Turnuvası'nda mücadele eden Türkiye, gruptaki son maçında Polonya'ya 21-10 yenildi.

Avusturya'nın Graz kentinde düzenlenen elemelerde mücadele eden milliler, Polonya karşısında aldığı mağlubiyetin ardından A Grubu'nu 3 yenilgi ve 1 galibiyetle kapadı.

Gruplarında ilk iki sırayı alan takımların çeyrek finale yükseldiği elemelerde Türkiye, grubunu dördüncü sırada tamamlayarak 2020 Tokyo Olimpiyatları'na kota alamadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Doğa Kırmızıoğlu

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