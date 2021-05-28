Milliler, 3x3 basketbolda ilk galibiyetini aldı

FIBA 3x3 Basketbol Olimpiyat Eleme Turnuvası'nda mücadele eden Türkiye, Çekya'yı 20-17 mağlup etti.

FIBA 3x3 Basketbol Olimpiyat Eleme Turnuvası'nda mücadele eden Türkiye, Çekya'yı 20-17 mağlup etti.

Avusturya'nın Graz kentinde düzenlenen elemelerde A Grubu'da mücadele eden milliler, Çekya karşısında aldığı sonuçla gruptaki üçüncü maçında ilk galibiyetini aldı.

İlk iki maçında Brezilya'ya 21-6 ve Moğolistan'a 21-13 kaybeden ve A Grubu'nda dördüncü sırada yer alan milliler, grubun son maçında bugün TSİ 22.10'da Polonya ile karşılaşacak.

Gruplarında ilk iki sırayı alan takımların çeyrek finale yükseleceği formatta çeyrek finaller, yarı finaller ve üçüncülük karşılaşması 30 Mayıs Pazar günü oynanacak. Yarı final maçını kazanan iki takım ve üçüncülük karşılaşmasından galip ayrılan takım olimpiyat vizesi almaya hak kazanacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Doğa Kırmızıoğlu