Milliler, 34 yıl sonra kalesinde 6 gol gördü

A Milli Futbol Takımı, Hollanda karşısında yediği 6 golle, 14 Ekim 1987 tarihinde İngiltere'ye kaybedilen 8-0'lık maçtan sonra kalesinde 6 gol gördü.

A Milli Futbol Takımı, Hollanda karşısında yediği 6 golle, 14 Ekim 1987 tarihinde İngiltere'ye kaybedilen 8-0'lık maçtan sonra kalesinde 6 gol gördü.

2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu 6. maçında A Milli Futbol Takımı deplasmanda karşılaştığı Hollanda'ya farklı yenildi. Milliler, ilk yarısı 3-0 tamamlanan mücadeleden 6-1'lik skorla mağlup ayrıldı. Bu sonuçla ay-yıldızılar 1987 yılından sonra bir ilki yaşadı. Milliler, 14 Ekim 1987 tarihinde deplasmanda oynanan mücadelede İngilizlere 8-0 mağlup olmuştu.

Milli Takım, Hollanda karşılaşmasıyla birlikte bu tarihten sonra kalesinde ilk kez 6 gol gördü.

Milliler ayrıca 1990 yılındaki 5-0'lık İrlanda Cumhuriyeti müsabakasından bu yana da ilk kez 5 farklı yenilgi yaşadı.

-İHA-

Kaynak: İhlas Haber Ajansı