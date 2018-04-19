Milli Yüzücüye Öğrencilerden Kermesli Destek

Edirne'da özel bir kolejin öğrencileri, düzenledikleri kermesten elde ettikleri geliri Avrupa şampiyonası seçmelerine katılacak engelli milli yüzücü Özge Üstün'e verdi.

Kolej Müdürü Mahmut Boztürk, gazetecilere yaptığı açıklamada, her alanda olduğu gibi öğrencilerin sosyal sorumluluk projelerinde de çok duyarlı davrandıklarını belirtti.

Öğrencilerin sosyal medya aracılığıyla desteğe ihtiyacı olan kişileri tespit ederek, bu kişilere çeşitli yardımlarda bulunduğunu ifade eden Boztürk, "Gerek Kızılay olsun gerek LÖSEV veya bedensel engelli kardeşlerimizle ilgili olsun, destek olmak için çeşitli etkinlikler yapıyoruz. Şimdi de kızımız Özge için kermes düzenlediler. Ufak da olsa kızımızın başarısına katkıda bulunursak ne mutlu bize." dedi.

Öğrencilerin Avrupa şampiyonası seçmelerine katılacak engelli milli yüzücü Özge Üstün için kermes düzenlediğini anlatan Boztürk, kermesten elde edilen geliri milli sporcu Üstün'e taktim etti.

Milli sporcu Üstün de kendisine destek olmak için kermes düzenleyen öğrencilere teşekkür etti.