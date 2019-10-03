Milli yüzücüler üniversite öğrencileriyle buluştu

03.10.2019 23:45

Isparta'da paralimpik milli yüzücüler Sümeyye Boyacı ve Beytullah Eroğlu, Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) öğrencilerine başarı hikayelerini anlattı.

Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) ve Isparta Gençlik ve Spor Müdürlüğü iş birliğiyle başlatılan "Engelimi Değil, Yeteneğimi Gör, Bir Kulvar da Bana Ayır" projesi devam ediyor. 16-25 yaş arası bedensel engelli gençlerin kişisel gelişimini sağlamak ve topluma kazandırılmaları planlanan proje kapsamında paralimpik yüzücüler Sümeyye Boyacı ve Beytullah Eroğlu, Isparta'da üniversite öğrencileriyle bir araya geldi.

İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Konferans Salonunda konuşan Sümeyye Boyacı, başlangıçta yüzmekten korktuğunu, ancak antrenörü sayesinde bu korkusunu yendiğini dile getirdi.

Boyacı, 2017'de ilk dünya şampiyonasına katılarak az bir farkla birinciliği kaçırdığını belirten Boyacı, şöyle konuştu:

"Bu durum beni daha çok hırslandırdı ve daha çok çalıştım. 2018'de Avrupa Şampiyonu oldum. Bununla birlikte Cumhuriyet tarihinin ilk kadın Avrupa Şampiyonu unvanını aldım. Türkiye'yi çok daha iyi temsil edebildiğimi fark ettim. 2020 Tokyo Olimpiyatlarına hazırlanıyorum. Birinci olmayı gerçekten çok istiyorum. Henüz yüzme branşında madalya alan olmamış ülkemizde. Ben bir ilki gerçekleştirerek İstiklal Marşımızı okutmak istiyorum."

-"Dünya bizi o kadar çok zorlamıştı ki, beni 2017'de dünya şampiyonu yaptılar"

Beytullah Eroğlu ise başlangıçta 7 yıl boyunca can simidiyle yüzdüğünü belirtti.

Çok çalıştığını ve 2011'de Avrupa Şampiyonu olduğunu hatırlatan Eroğlu, "2016'da ülke olarak zor bir dönemden geçtik. Benim de öyle bir huyum vardır ki, beni ne kadar zorlarsa ben de onu o kadar çok isterim. Dünya bizi o kadar çok zorlamıştı ki, beni 2017'de dünya şampiyonu yaptılar. Yenilmedik ve yenilmeyeceğimizi göstermek için hep daha çok çalıştım." dedi.

Kaynak: AA