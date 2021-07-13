Turkcell ana sponsorluğundaki milli yüzücüler Tokyo'da sahne alıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Turkcell ana sponsorluğundaki milli yüzücüler Tokyo'da sahne alıyor

Turkcell ana sponsorluğundaki milli yüzücüler Tokyo'da sahne alıyor
Anadolu Ajansı / Abdulselam Durdak - Haberler | Spor

Turkcell ve Türkiye Yüzme Federasyonu iş birliğinde başarılarına devam eden Türk yüzücüleri, dünyanın en önemli spor organizasyonu olan Olimpiyat Oyunları'nda sahne almaya hazırlanıyor.

Turkcell ve Türkiye Yüzme Federasyonu iş birliğinde başarılarına devam eden Türk yüzücüleri, dünyanın en önemli spor organizasyonu olan Olimpiyat Oyunları'nda sahne almaya hazırlanıyor.

Turkcell açıklamasına göre, Gençlik ve Spor Bakanlığı himayesinde Turkcell ile Türkiye Yüzme Federasyonu'nun iş birliğiyle önemli başarılara imza atan Türk yüzme sporunun yıldızları bu kez Olimpiyat Oyunları'nda sahne alıyor. Japonya'nın başkenti Tokyo'da gerçekleştirilecek şampiyonada yüzme yarışlarına 5'i kadın 6'sı erkek toplam 11 ay-yıldızlı milli yüzücümüz katılacak. Bu sene 32'ncisi düzenlenecek dünyanın en önemli spor organizasyonunda yüzme mücadeleleri 24 Temmuz-1 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilecek.

"Yüzücülerimiz, ülkemizi en iyi şekilde temsil edecekler"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, Türk yüzme sporununun her zaman yanında olduklarını belirterek, "Türkiye'deki lisanslı yüzücü sayısı, desteğimizden bu yana yüzde 135 artarak 200 bini aştı. Bu destek sonunda gelişen sporcu havuzu sayesinde Tokyo'da düzenlenecek Olimpiyat Oyunları'na kota alan sporcuların artışına katkı yapmamız bizi gururlandırıyor. İnanıyoruz ki sporcularımızın hepsi ülkemizi en iyi şekilde temsil edecekler. Her birine başarılar diliyoruz. Turkcell olarak her zaman 'TURKSPORU'na destek vermeyi sürdüreceğiz." açıklamasında bulundu.

"Ülkemize yakışacak başarılar elde edeceğiz"

Türkiye Yüzme Federasyonu Başkanı Erkan Yalçın ise Türkiye yüzme sporu tarihinin Olimpiyat Oyunları'ndaki en yüksek katılımı ile Tokyo'ya gideceklerini ifade ederek, "Türk yüzmesi çok önemli bir atılım içerisinde. Bu atılım uluslararası yüzme camiasının da saygısına mazhar oluyor. Hedefimiz, Tokyo'dan başlamak üzere, bu ivmeyi ülkemize yakışacak büyük başarılarla taçlandırmak. İlk adımı atacağımız 2021 Olimpiyat Oyunları'nda mücadele edecek tüm sporcularımızın başarılı olacağına olan inancımız tam." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye, yüzme disiplininde 12 branşta madalya mücadelesi verecek. Tokyo'da mücadele edecek ay-yıldızlı kafilede şu sporcular yer alıyor:

"Kadınlarda, 200 Metre Kelebek Defne Taçyıldız, 200 Metre Karışık Viktoria Zeynep Güneş, 400 Metre Serbest Beril Böcekler, Merve Tuncel, 800 Metre Serbest Deniz Ertan

Merve Tuncel, 1500 Metre Serbest Deniz Ertan, Merve Tuncel, 4X200 Metre Serbest Bayrak Takımı Merve Tuncel, Deniz Ertan, Beril Böcekler, Viktoria Zeynep Güneş.

Erkeklerde, 100 Metre Kelebek Ümit Can Güreş, 100 Metre Kurbağalama Berkay Ömer Öğretir, Emre Sakçı, 200 Metre Serbest Baturalp Ünlü, 200 Metre Kurbağalama Berkay Ömer Öğretir, 200 Metre Sırtüstü Berke Saka ve 800 Metre Serbest Yiğit Aslan."

Turkcell ana sponsorluğundaki milli yüzücüler Tokyo'da sahne alıyor
Turkcell ana sponsorluğundaki milli yüzücüler Tokyo'da sahne alıyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulselam Durdak

Arda Turan: Maalesef insan haklarına aykırı davranışlarla karşılaştık
Arda Turan: Maalesef insan haklarına aykırı davranışlarla karşılaştık
Milli yüzücü Yiğit Aslan, 800 metre serbest stilde gençler Avrupa şampiyonu oldu
Milli yüzücü Yiğit Aslan, 800 metre serbest stilde gençler Avrupa şampiyonu oldu
Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası erkekler 800 metre serbest stil yarışında milli sporculardan Yiğit Aslan altın, Mert Kılavuz ise gümüş madalya...
Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası erkekler 800 metre serbest stil yarışında milli sporculardan Yiğit Aslan altın, Mert Kılavuz ise gümüş madalya...
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Ahmet Davutoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Deniz Akkaya Acun Ilıcalı Orhan Gencebay Mahsun Kırmızıgül
Spor Erol Bulut Burak Elmas Şenol Güneş Sergen Yalçın Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Turkcell ana sponsorluğundaki milli yüzücüler Tokyo'da sahne alıyor - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.7.2021 11:10:35. #1.15#

title