Milli yüzücüler Macaristan yolcusu

Turkcell ve Türkiye Yüzme Federasyonu iş birliğinde yeni bir döneme giren ve başarılarıyla göz dolduran Türk yüzücüler, Macaristan'da gerçekleştirilecek Avrupa Büyükler Yüzme Şampiyonası'nda mücadele edecek.