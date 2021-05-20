Milli yüzücüler, Avrupa Şampiyonası'nda 5 kategoride elendi

Avrupa Yüzme Şampiyonası'nda mücadele eden milli sporcular, 5 farklı kategoride elemeleri geçemedi.

Avrupa Yüzme Şampiyonası'nda mücadele eden milli sporcular, 5 farklı kategoride elemeleri geçemedi.

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen organizasyonun 4. gününde ilk seans yarışmaları tamamlandı.

Milli sporculardan erkekler 200 metre serbestte Doğa Çelik, Melikşah Düğen, Efe Turan ve Baturalp Ünlü, erkekler 50 metre kelebekte Ümitcan Güreş, kadınlar 200 metre kurbağalamada Hazal Özkan ile kadınlar 100 metre sırtüstünde Ekaterina Avramova ve Sudem Denizli, elemelerde başarılı olamadı.

Türkiye'nin 4x100 metre karışık bayrak takımı da (Metin Aydın, Demirkan Demir, Nida Eliz Üstündağ ve Selen Özbilen) eleme turunu geçemedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulkadir Karakaya