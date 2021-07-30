Milli yüzücü Yiğit Aslan çiçeklerle karşılandı
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Milli yüzücü Yiğit Aslan çiçeklerle karşılandı

Milli yüzücü Yiğit Aslan çiçeklerle karşılandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Kayseri TOHM ve Milli Yüzücü Yiğit Aslan TOKYO2020 dönüşünde Kayseri Havalimanında çiçekler ile karşılandı.

Kayseri TOHM ve Milli Yüzücü Yiğit Aslan TOKYO2020 dönüşünde Kayseri Havalimanında çiçekler ile karşılandı.

Kayseri Havalimanında düzenlenen karşılama törenine Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, Spor Şube Müdürü Yakup Deliktaş ve sporcunun ailesi katıldı. Havalimanında açıklamalarda bulunan Milli Yüzücü Yiğit Aslan Tokyo2020 Olimpiyatlarının kendisi için çok büyük bir tecrübe olduğunu belirterek, "Olimpiyat müsabakalarında ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek için elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım. Benim için çok büyük bir tecrübe oldu, hedefim bir sonraki olimpiyat müsabakalarına katılarak ülkemize altın madalya kazandırmak" dedi.

Milli yüzücüyü çiçekler ile karşılayan Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı; Kayseri'nin rekortmen sporcusu Yiğit Aslan'ın Kayseri'nin gurur kaynağı olduğunu belirterek, "Kayserimizin yetiştirdiği genç yeteneğimiz Yiğit Aslan'la gurur duyuyoruz. Olimpiyatlara katılabilmek, orada yarışmak çok büyük bir başarı. Sporcumuzun yaşı genç, inşallah bundan sonraki olimpiyatlara daha tecrübeli olarak katılacak ve altın madalyanın sahibi olacak. Buradan kendisini tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi. - KAYSERİ

Milli yüzücü Yiğit Aslan çiçeklerle karşılandı
Milli yüzücü Yiğit Aslan çiçeklerle karşılandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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