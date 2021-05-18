Milli yüzücü Yiğit Aslan, Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye rekoru kırdı
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Milli yüzücü Yiğit Aslan, Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye rekoru kırdı

Milli yüzücü Yiğit Aslan, Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye rekoru kırdı
Anadolu Ajansı / Fatih Gazioğlu - Haberler | Spor

Milli yüzücü Yiğit Aslan, Avrupa Büyükler Şampiyonası'nın 400 metre serbest 17-18 yaş kategorisi yarışlarında Türkiye rekoru kırdı.

Milli yüzücü Yiğit Aslan, Avrupa Büyükler Şampiyonası'nın 400 metre serbest 17-18 yaş kategorisi yarışlarında Türkiye rekoru kırdı.

Türkiye Yüzme Federasyonundan yapılan açıklamada, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de devam eden organizasyonda yeni başarılar elde edildiği aktarılarak, "Milli Sporcumuz Yiğit Aslan 400 metre serbest 17-18 yaş kategorisinde 03.50.59'lık derecesi ile rekor kırdı. Sporcumuz ve Enka Spor Kulübünü tebrik ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Bu kategoride bir önceki Türkiye rekoru, 03.52.43'le yine Yiğit Aslan'a aitti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Gazioğlu

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