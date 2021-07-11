Milli yüzücü Yiğit Aslan, 800 metre serbest stilde gençler Avrupa şampiyonu oldu
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Milli yüzücü Yiğit Aslan, 800 metre serbest stilde gençler Avrupa şampiyonu oldu

Milli yüzücü Yiğit Aslan, 800 metre serbest stilde gençler Avrupa şampiyonu oldu
Anadolu Ajansı / Mücahit Hüseyin Eroğul - Haberler | Spor

İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenen Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'nda milli sporcu Yiğit Aslan, altın madalyanın sahibi oldu.

İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenen Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'nda milli sporcu Yiğit Aslan, altın madalyanın sahibi oldu.

Yiğit Aslan, erkekler 800 metre serbest stil yarışında 7.51.21'lik derecesiyle ilk sırayı alırken, bir başka milli sporcu Mert Kılavuz da 7.52.19'luk dereceyle gümüş madalya kazandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Hüseyin Eroğul

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