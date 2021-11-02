Milli yüzücü Viktoria Zeynep Güneş'ten tarihi başarı - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Milli yüzücü Viktoria Zeynep Güneş'ten tarihi başarı

AA / Emrah Oktay - Haberler | Spor
Milli yüzücü Viktoria Zeynep Güneş'ten tarihi başarı

Milli yüzücü Viktoria Zeynep Güneş, Avrupa Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası'nda 400 metre bireysel karışık kategorisinde altın madalya kazanarak Türkiye'ye büyüklerdeki ilk Avrupa şampiyonluğunu getirdi.

Milli yüzücü Viktoria Zeynep Güneş, Avrupa Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası'nda 400 metre bireysel karışık kategorisinde altın madalya kazanarak Türkiye'ye büyüklerdeki ilk Avrupa şampiyonluğunu getirdi.

Rusya'nın Kazan şehrinde düzenlenen şampiyonada 400 metre bireysel karışık kategorisinde final yüzen Viktoria Zeynep Güneş, 4.30.45'lik derecesiyle ilk sırada yer aldı. Milli yüzücü, bu başarısıyla Türkiye'ye yüzme branşında büyükler kategorisinde ilk Avrupa şampiyonluğunu kazandırdı.

Viktoria Zeynep, bu derecesiyle kendisine ait Türkiye rekorunu da geliştirdi.

AA / Emrah Oktay - Spor Haberleri
Son dakika haber! Avrupa Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli yüzücü Viktoria Zeynep Güneş, Türkiye'ye büyüklerdeki ilk Avrupa şampiyonluğunu...

Son dakika haber! Avrupa Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli yüzücü Viktoria Zeynep Güneş, Türkiye'ye büyüklerdeki ilk Avrupa şampiyonluğunu...

 Milli yüzücü Viktoria Zeynep Güneş, Avrupa Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası'nda 400 metre bireysel karışık kategorisinde altın madalya kazandı.

Milli yüzücü Viktoria Zeynep Güneş, Avrupa Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası'nda 400 metre bireysel karışık kategorisinde altın madalya kazandı.
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500

Çok Okunan Haberler

title