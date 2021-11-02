Milli yüzücü Viktoria Zeynep Güneş'ten altın madalya
Milli yüzücü Viktoria Zeynep Güneş, Avrupa Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası'nda 400 metre bireysel karışık kategorisinde altın madalya kazandı.
Milli yüzücü Viktoria Zeynep Güneş, Avrupa Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası'nda 400 metre bireysel karışık kategorisinde altın madalya kazandı.
Rusya'da düzenlenen şampiyonada 400 metre bireysel karışık kategorisinde 4.30.45'lik derecesiyle altın madalyaya uzanan Viktoria Zeynep Güneş, Türkiye'yi büyüklerdeki ilk Avrupa şampiyonluğuna ulaştırdı.
Milli yüzücü Viktoria Zeynep Güneş'ten tarihi başarı
Son dakika haber! Avrupa Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli yüzücü Viktoria Zeynep Güneş, Türkiye'ye büyüklerdeki ilk Avrupa şampiyonluğunu...
Milli yüzücü Viktoria Zeynep Güneş, Avrupa Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası'nda 400 metre bireysel karışık kategorisinde altın madalya kazandı.