Milli yüzücü Viktoria Zeynep Güneş'ten altın madalya - Haberler Spor
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Milli yüzücü Viktoria Zeynep Güneş'ten altın madalya

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor
Milli yüzücü Viktoria Zeynep Güneş'ten altın madalya

Milli yüzücü Viktoria Zeynep Güneş, Avrupa Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası'nda 400 metre bireysel karışık kategorisinde altın madalya kazandı.

Milli yüzücü Viktoria Zeynep Güneş, Avrupa Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası'nda 400 metre bireysel karışık kategorisinde altın madalya kazandı.

Rusya'da düzenlenen şampiyonada 400 metre bireysel karışık kategorisinde 4.30.45'lik derecesiyle altın madalyaya uzanan Viktoria Zeynep Güneş, Türkiye'yi büyüklerdeki ilk Avrupa şampiyonluğuna ulaştırdı.


Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri
Milli yüzücü Viktoria Zeynep Güneş'ten tarihi başarı

Milli yüzücü Viktoria Zeynep Güneş'ten tarihi başarı

 Son dakika haber! Avrupa Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli yüzücü Viktoria Zeynep Güneş, Türkiye'ye büyüklerdeki ilk Avrupa şampiyonluğunu...

Son dakika haber! Avrupa Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli yüzücü Viktoria Zeynep Güneş, Türkiye'ye büyüklerdeki ilk Avrupa şampiyonluğunu...

 Milli yüzücü Viktoria Zeynep Güneş, Avrupa Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası'nda 400 metre bireysel karışık kategorisinde altın madalya kazandı.

Milli yüzücü Viktoria Zeynep Güneş, Avrupa Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası'nda 400 metre bireysel karışık kategorisinde altın madalya kazandı.
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